Eva Krausová Foto: archiv E. Krausové

Manželka Muže roku Jakuba Krause (30) se ukázala v 6. měsíci těhotenství v plavkách. Eva, která před očekáváním prvního přírůstku do rodiny soutěžila v bikini fitness, odletěla zřejmě na poslední dovolenou za velkou louži před porodem.

Momentálně si užívá s manželem na slunné Floridě. Už nesoutěží s pekáčem buchet, ale pyšně ukazuje těhotenské bříško. S manželem se těší na holčičku.

"Bříško se kulatí a už je mi o moc líp. Nelámalo se to na konci prvního trimestru, jak je to u spousty žen obvyklé, ale nevolnosti se mě držely dost fest do 17. - 18. týdne," prozradila Eva, která pravidelně cvičí i v těhotenství.

"Ten režim je určitě jiný, hlavně večer mě pravidelně pálí žáha, daleko rychleji se unavím, sportovní aktivity mám dost mírné, ale i tak mi dávají zabrat, takže určitě nebudu mít ambice dělat třeba těžké mrtvé tahy a dřepy, i když to u některých fitnessek vidím," dodala Krausová. ■