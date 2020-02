Jako chytrá horákyně: Návrhářka obešla na plese nařízený dress code a ukázala štíhlé nožky až ke stehnům

Natali Ruden obešla na Česko-Slovenském plese zadaný dress code. Super.cz

Hned jsme si všimli, že její modré šaty jsou vepředu kratší. Ukázala nejen štíhlé nožky, ale odkrytá byla částečně i stehna. "Je to to kompromis a když se sukně uzavře, jsou dlouhé celé. Chtěla jsem, aby vyniklo to, co je na mě hezké. Tedy i nohy. A jak miluji své tělo, tak miluji i těla svých klientek a podle toho jim vytvářím modely," vysvětlovala návrhářka.

Ještě nikdy prý na žádnou společenskou událost neoblékla jiný model, než který si sama pro sebe navrhla. "Ale možná bych to jednou ráda vyzkoušela. Jaký je to pocit, když nejsou šaty střižené přímo na mne," zamyslela se. ■