Je libo stehýnko? Karolína Mališová ukázala, co oblékla pod šaty jako pro princeznu

To, jak se na Česko Slovenský ples obléknout, řešila modelka Karolína Mališová (23) hodně dlouho a to bylo dobře. Vypadala opravdu jako pohádková Popelka. Tylové šaty v barvě připomínající arktický led, líčení, účes i šperky princeznovský dojem umocňovaly.

Šaty byly ovšem i rafinovaně průsvitné, takže Karolína okolním pohledům ukázala rajcovně poodhalená stehna a všichni viděli, že pod model ze salonu Poner oblékla body.

Karolína sice vypadala jako princezna, ale princ jí chyběl, partner ji nedoprovázel. "Nikdy se do termínu tohoto plesu nevejde, tak jsem vyrazila s kamarádkou a dokážu si to užít i tak," mínila modelka, která si pochvalovala i to, že šaty jsou pro tanec jako stvořené, byly prý lehké jako pírko. ■