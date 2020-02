Veronika Stýblová s manželem na Česko-Slovenském plese Super.cz

"Já mám totiž alergii na slámové víno. Asi s ním mělo něco společného. Ale je to znamení a zůstanu jenom o vodě," svěřila Veronika. Trochu jsme zabrousili do černého humoru, když jsme se jí zeptali, co by komu vzkázala, kdyby šlo o poslední rozhovor v životě.

"Tak to opravdu nevím. Nemám ani komu co odkázat. Jen máme oba s manželem životní pojistku kvůli domu, který začínáme stavět. Příjemci jsme navzájem, tak by jeden druhého musel asi zabít," krčila rameny zpěvačka.

Pak už hovor pokračoval klasicky, jako všechny plesové. Verča se rozplývala nad šaty od Sandry Markové, na nichž jí mimo jiné vyhovovalo to, že díky střihu to vypadá, že jí vyrostla prsa a místo nulek má jedničky. ■