Socha Svobody, nebo královna ze Hry o trůny? Celeste Buckingham sice přibrala, ale je ráda, že jí aspoň vyrostla ňadra

Celeste Buckingham vypadala na Česko-Slovenském plese trochu jako socha Svobody. Super.cz

"Už jsem slyšela, že vypadám jako socha Svobody nebo postava ze seriálu Hra o trůny. Můžete si vybrat," řekla nám Celeste, když jsme si povídali o jejím outfitu. Logické bylo ozdobu doplnit šaty, které by se k ní hodily. "Mám je od velmi šikovné slovenské návrhářky Emmy Klein. Zvolily jsme takový retro styl," podporuje slovenské tvůrce zpěvačka.

"Vzhledem k tomu, že jsem přibrala, je tento střih pro mne tak akorát. Je to prostě fakt. Není to urážka. Nikomu jinému to neublíží, když si to řeknu sama, a zároveň mi nikdo neublíží, když to řekne mně," krčila rameny Celeste, která si pochvalovala aspoň to, že část kil se jí usadila v dekoltu, takže mohla předvést dechberoucí výstřih. ■