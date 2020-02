Nikol Švantnerová na Česko-Slovenském plese Super.cz

Tomu musela samozřejmě přizpůsobit i svoji róbu. Vyrazila v úplně jednoduchém hladkém bílém modelu ze svého oblíbeného salonu Poner, s nímž vynikly nejen šperky, ale i její extra štíhlá postava. Jen ta barva byla trochu nebezpečná.

"Chci být pokaždé úplně jiná a minule jsem měla černou róbu. Tak myslím, že se mi to zatím daří. Je fakt, že s tou vlečkou to tady asi trochu vytřu, ale s tím se počítá. Jídlem se snad nepokecám, protože jsem byla vždycky učená jíst slušně. Takže jediné, co hrozí, že se tady najde nějaká moje sokyně, která mě polije červeným vínem. Ale hlavně, že už je to nafocené. Nicméně jsem vždy maximálně opatrná," smála se Nikol. ■