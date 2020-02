Gabriela Lašková se po roce objevila na velké společenské akci. Super.cz

"Přiznám se, že poslední dobou nemám potřebu vyhledávat společnost a dávám přednost rodinnému životu. Měla jsem to tak vždycky, že domácí pohoda a klid pro mě byla priorita. A když k tomu přibyl teď už dvouletý úžasný prcek, nedá se tomu odolat a zůstávám doma. Ale tohle jsem si nemohla nechat ujít," řekla nám Gábina.

Užila si společenskou róbu od Taťány Kovaříkové, kterou doplnila drahými šperky od Dušáků, nicméně pokud jde o vlasy a make-up, vystačila si sama a služby vizážisty ani kadeřníka nevyužila.

"Detaily možná nejsou úplně profesionální, ale já to miluju. Jsem nadšená, když ze sebe sama můžu udělat tu krásnou ženskou, tu Popelku. Ale není to tak, že bych se nalíčila jen jednou za čas. Nemyslím si, že když je žena máma, měla by se o sebe přestat starat. Takže aspoň trochu se líčím každý den," upřesnila. ■