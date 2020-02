Operní diva Pavlína Senič vystavila pořádně naditý dekolt. Super.cz

Minulou sobotu trio Operas Divas zastupovaly na Českém plese Andrea Kalivodová (42) a Tereza Mátlová (44). Na Česko Slovenském plese je vystřídala kolegyně Pavlína Senič. Kdyby měly operní divy bojovat o nejnaditější dekolt, bezesporu by vyhrála.

Návrhářka i stylista si s Pavlíniným modelem vyhrály. „Měla jsem vypadat jako temná večernice a myslím, že se to povedlo. Do návrhu jsem nemluvila, takže jsem sama byla překvapena, jak až velký dekolt šaty mají, a vlastně jsem netušila ani to, jakou barvu večer vynesu,“ prozradila pěvkyně.

„Ale ono se to nakonec krásně sešlo, protože momentálně máme turné s Felixem Slováčkem (76) s melodiemi George Gershwina, které je nazváno podle jeho Rapsodie v modré. Takže už několikery modré šaty na koncerty mám a tyhle je krásně doplní,“ svěřila se Pavlína. ■