Prsa se jí během večera zdvojnásobila: Kojící máma Nikol Moravcová riskovala a do obřího dekoltu si nevzala podprsenku

„Teď vypadám skoro plochá, ale za pár hodin to bude jinak,“ připustila Nikol a dost do detailů jsme v našem videu rozebrali. Včetně nalitých prsou, modrých žilek, které na nich vystoupí a absence vložek do chybějící podprsenky, které zachytí samovolně vytékající mateřské mléko.

Pokud jde o šaty, Nikol se zapojila do trendu udržitelnosti a ekologie, takže si došla do ateliéru Flannel, aby vybrala šaty, které už měla na sobě. „Bylo to na jedné párty a vlastně byly jediné, na které jsem si troufla, i vzhledem k těm dlouhým rukávům. Sice jsem zhubla, ale do léta musím na postavě ještě dost zapracovat,“ přiznala. ■