Nádherná jako bohyně: Eva Perkausová zářila na plese vedle svého přítele ve zlatých šatech se sexy dekoltem

„Dokonce jsme zvažovali, že bychom si spolu měli zatančit, vzhledem k tomu, že jde o ples. To by byla také premiéra. Oba jsme spontánní a temperamentní, takže jsme pro každou srandu, tak k tomu snad dojde, i když perfektní tanečníci nejsme,“ usmívala se zamilovaná Eva.

Té to v Obecním domě slušelo v krásné róbě od Ponerů, v níž vypadala jako bohyně. „Bylo to trochu komplikované, protože šaty jsem vybírala na poslední chvíli a trochu jsem to podcenila, protože návrháři jsou hodně vybraní, vzhledem k tomu, že je plesová sezóna. Ale Jakub Poner mi je vypiplal k mojí plné spokojenosti,“ svěřila.

Překvapila absencí šperků, měla jen malý prstýnek na ruce. „Vzhledem k tomu, že šaty jsou už tak hodně zdobené, jsou samy šperkem. Nechtěla jsem být přezdobená,“ vysvětlila. ■