Do očí se těmto dámám na Česko - Slovenském plese díval málokdo. Super.cz

Jako by probíhala neoficiální soutěž o největší dekolt, o které věděly jen vyvolené. Známé dámy se rozhodly, že na Česko - Slovenském plese zaujmou co nejhlubším výstřihem. Tady se bylo opravdu na co dívat, a do očí mužské pohledy nemířily!