Není to Rus. Eva Perkausová konečně promluvila o původu svého tajemného přítele

Už několik let je Eva Perkausová (25) ve vztahu s respekt vzbuzujícím přítelem Ivanem. Novináři partnera půvabné moderátorky mylně označují za občana Ruské federace. On to má ale se svým původem mnohem složitější. „Přítel není Rus, i když mluví rusky. Připravoval mě na to, co lidé očekávají, když přicestují do Moskvy. Například mě upozornil na to, že Rudé náměstí není tak velké, jak někteří očekávají. V tom měl možná pravdu. Já jsem ale nadšená z toho, že je tady stále ještě pestrá vánoční výzdoba, jelikož mají období Vánoc,“ říká Eva, která s partnerem velmi ráda cestuje. „V zimě jezdíme na hory a je jedno, jestli k nám, nebo do zahraničí. Přítel mě totiž už třetím rokem učí na snowboardu.“