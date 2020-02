Lucie Bílá s mikádem a ofinou! Zpěvačka neuvěřitelně omládla. Co na tuhle proměnu říkáte?

Lucie Bílá v novém účesu. Foto: archiv L. Bílé

Zpěvačka Lucie Bílá (53) si vyzkoušela, jak by to vypadalo, kdyby zkrátila vlasy na mikádo a přidala ofinu. V paruce se předvedla také jejímu partnerovi Radkovi Filipimu. Ten byl z proměny doslova nadšený.

Nadšený byl i její dvorní vizážista Pavel Kortan. „Čas na změnu. Wow. Tohle je krásný,“ napsal ke snímku, kde Bílá pózuje v paruce. A nejen on pěl na proměnu zpěvačky ódy. Na 500 fanoušků napsalo, že Lucie omládla a rozhodně by do zkrácení vlastních vlasů jít měla.

Lucie už léta naopak nosí vlasy prodloužené a zahuštěné. Možná opravdu dojde ke změně a Bílá se v dubnu na svém narozeninovém koncertu v Lucerně ukáže s novou image. ■