Elis Ochmanová svoji Elphabu v Čarodějce odzpívala i se zánětem průdušek. Super.cz

"Uznávám, že je dost těžké přeskakovat z různých poloh. Teď mám ale štěstí, že hraju v představeních, kde jsou role takzvaně na můj hlas. Zpívá se mi dobře, ať už je to Čarodějka, nebo něco jiného. Kdybych měla něco balcantovějšího, složitějšího, mohl by to být problém," mínila. Což nás tedy trochu překvapilo, protože se říká, že právě Elphaba je jednou z nejnáročnějších muzikálových rolí vůbec.

"No na pohodičku to samozřejmě není, každé představení je dřina a po každém jsem opravdu vyždímaná. Zvlášť, když se stane, že za víkend zpívám čtyřikrát. Ale zase čerpám energii z publika, když je spokojené," dodala.

Elis by musela být pomalu na smrtelné posteli, aby nevystoupila. "Stalo se mi, že jsem měla zánět průdušek, a Elphaba je opravdu pěvecky velmi náročná. A se zánětem průdušek odzpívat představení a druhý den ještě jedno tak, aby to divák nepoznal, bylo velmi těžké," připustila. ■