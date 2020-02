Sice patří mezi seniorky, ale na mladé polonahé muže se ráda podívá: Co ale Zuzaně Bubílkové na adeptech na Muže roku vadí?

Zuzana Bubílková má na adepty Muže roku jiné požadavky než jen vzhled. Super.cz

"Dělám to záměrně, ne proto, abych je přiváděla do rozpaků, ale zajímá mě, kdo jak zareaguje. A vlastně, zda zareaguje vůbec. Protože i takoví se našli. Jen vytřeštili oči," je Bubílková za porotkyni, která nehodnotí jen zjev, ale i charisma a pohotovost v konverzaci. "Přesně tak, protože Muž roku by měl být vtipný nebo aspoň pohotový," míní moderátorka.

"Měli by vědět, co vlastně tím, že se do soutěže hlásí, chtějí dokázat. Fascinuje mě, že všichni chtějí být hlavně slavní. Ale ještě jsem nepochopila, v čem. Jestli jen ve vzhledu, tak to je trochu málo. A skoro každý tady něco vystudoval, ale chce z toho jít pryč. Nechápu, že někdo studuje vysokou školu a už během studia ví, že to nechce dělat. Byl tady jediný, který řekl, že ho práce baví, a ten stavěl pódia pro slavné lidi," nebrala si servítky Bubílková.

"Sláva jde v souvislosti s něčím. Jestli si všimnete, tak slavní lidi nemusejí být nejkrásnější. Charisma není v tom, jestli si necháte narovnat křivý nos nebo máte o deset let víc nebo míň. Musíte něco předvést, samotná krása je tak na pět minut," uzavřela. ■