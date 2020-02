Phillip Schofield Profimedia.cz

Před posledním vysíláním umístil dlouhý vzkaz na svůj instagramový účet a začal slovy: „Nikdy nevíte, co se děje v něčím zdánlivě dokonalém životě, s jakými problémy se potýkají ani co je trápí. Nemohli jste vědět, co mě v posledních letech přímo vnitřně požírá. Posilněný podporou své manželky a dvou dcer jsem se vyrovnal s tím, že jsem gay.“

Moderátor se rozpovídal i o podpoře své rodiny, pro kterou byla tato zpráva srdcervoucí a doma o jeho vnitřním boji vedli dlouhé diskuze. Dodnes prý nemůže spát a zažil si opravdu temné momenty. S manželkou Stephanie byl 27 let a mají spolu dospělé dcery Molly (27) a Ruby (24).

„Můj vnitřní konflikt kontrastuje s okolním světem, který se za poslední dobu změnil v tomhle ohledu k lepšímu. Dnes je v pořádku být gay a je to něco, na co může být člověk pyšný a oslavovat to. Ano, stále cítím bolest a jsem zmatený, ale to přichází hlavně z bolesti, kterou způsobuji své rodině. Stephanie byla neuvěřitelná, opravdu ji moc miluji. Je to nejlaskavější duše, kterou jsem kdy potkal. I moje holky byla ohromné, jakou mi dodaly odvahu a poskytly útěchu.“

Moderátor také poděkoval své kolegyni Holly, která s ním pořad uvádí a je jeho blízkou přítelkyní a poprosil všechny o laskavost hlavně vůči jeho rodině. Sám poté o rozhodnutí jít s pravdou ven mluvil i ve vysílání, což se neobešlo bez slz dojetí. ■