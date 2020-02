Andrea Antony by se klidně opět svlékla pro pánský časopis. Super.cz

S moderátorkou primáckých Divošek jsme se potkali na párty pánského časopisu, pro který sama před časem nafotila sérii lehce lechtivých snímků . Byly opravdu decentní, proto nás zajímalo, zda by to toho šla Andrea Antony znovu a odvážněji.

"Nikdy neříkej nikdy. Na to focení jsme byli domluvení tak, že to bude decentní a ne úplně nahé. Něco jsme ukázali, uznávám, že toho nebylo moc. Ten sexy prvek tam hrál spíš latex, do kterého jsem byla oblečená. Je fajn si nechat nějaké limity a příště, když taková nabídka ještě přijde, ukázat o něco víc," slíbila.

"Je fakt, že i já jsem byla překvapená, kolik jsme toho nakonec zakryli. A můj manžel byl vcelku potěšený, že jiný chlap neviděl to, co má doma. Počítal s horší variantou," smála se Andrea, která se vdávala loni v létě.

Zatím si v manželství užívají hlavně společného cestování, líbánky a svatební cestu prožili na Havaji. "Teď si dáváme pauzu, ale mám slíbené ještě moje vysněné Japonsko. Destinací, kam bych se chtěla podívat, je samozřejmě víc. Ale už pomalu začínáme mluvit i o dětech, což jsem si ještě nedávno neuměla představit. Ale zatím to není aktuální záležitost," svěřila. ■