Jaromír přišel podpořit kamaráda. Herminapress

Přesto, že Jágr dorazil na akci krátce po tréninku na Kladně, při svém příchodu sršel energií a do fotoaparátů rozdával úsměvy. V sále ho naopak radost přešla a s telefonem v ruce působil poněkud znuděně a smutně. Možná mu chyběl po boku parťák, se kterým by mohl sdílet pocity z filmu.

I když se to na premiéře hemžilo kráskami, ať už partnerkami hostů, nebo vylepšenými modelkami, které k bojovým sportům a zápasníkům neodmyslitelně patří, Jaromír u sebe žádný dámský doprovod neměl.

A to i přesto, že v prosinci média spekulovala o jeho románku s bývalou tenistkou Danielou Hantuchovou (36). Sympatickou sportovkyni mu tehdy fanoušci schvalovali a moc přáli. Podle některých to mohla být konečně trefa do černého. Daniela se fanouškům zamlouvá hlavně proto, že narozdíl Veroniky Kopřivové (28) má k Jágrovi věkově blíž, tudíž by se nejžádanější svobodný mládenec mohl dočkat i následníka hokejového trůnu. ■