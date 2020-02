6 plavkových fotek Kateřiny Brožové: Neuvěříte, že herečka s božským tělem slaví už 52. narozeniny

Kateřina Brožová vypadá stále skvěle. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a archiv K. Brožové

Božské křivky měla herečka už na počátku své kariéry. Tehdy se čtyřiadvacetiletá Kateřina předvedla v plavkách v seriálu Hříchy pro pátera Knoxe, kde si na zahrála modelku. Na kontě má Brožová od té doby už řadu dalších rolí, v bikinách ale vypadá stále neuvěřitelně.

Což také předvedla na letošní dovolené v exotice. Na Maledivách, kam odletěla herečka se svou dcerou, se nechala zvěčnit v lososově růžových plavkách a nutno říct, že s takovou figurou by do kapsy strčila i o generaci mladší kolegyně. No posuďte sami. ■