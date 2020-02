Že by měl konečně Johnny Depp důkaz na očištění svého jména? Takhle ho psychicky deptala jeho exmanželka

Amber Heard a Johnny Depp Herminapress

Začátkem loňského roku obvinil Johnny svou ex z týrání, přičemž to samé udělala ona, když tvrdila, že ji herec týral po dobu jejich vztahu. Depp veškerá obvinění odmítal a nyní žaluje Heard o 15 miliónů dolarů.

V nových nahrávkách je slyšet, že se mu jeho bývalá manželka vysmívala, když mu například říkala: „Já jsem tě nepraštila, jen jsem do tebe vrazila. Je mi to líto, že jsem ti nedala pořádnou facku, ale já jsem do tebe vrazila, já jsem tě nepraštila. Bejby, ty jsi nedostal pěstí,“ uváděla v rozhovoru, který si Johnny natočil a nyní se dostal na veřejnost.

Amber na Johnnyho v dlouhých nahrávkách chvílemi neskutečně křičí a on se snaží stále ji zklidnit, ovšem ta tvrdí, že se jen brání, protože média ji obviňují, že lže a je jen zlatokopka. Johnny dokonce v jednu chvíli mluví o tom, že pokud své problémy nevyřeší, jejich neustálé napadání změní jejich domov v místo činu. Tato jeho slova se naštěstí nepotvrdila, i když jejich vztah byl evidentně oboustranně násilný fyzicky.

Na nejnovější nahrávce telefonního rozhovoru z roku 2016 se už Amber svému exmanželovi přímo posmívá. „Tak to světu řekni, Johnny, jen jim to řekni: Já chlapák Johnny Depp (56), jsem obětí domácího násilí. Uvidíme, kolik lidí ti bude věřit. Jsi větší a silnější. Vždyť jsem tehdy měla 52 kg. Přijdeš opravdu před soud a řekneš tam: Ona to začala. To jako vážně? Jak porota, tak i soudce uvidí, jak velký je mezi námi rozdíl,“ upozorňuje Amber.

V nahrávkách je Johnny za toho klidnějšího a psychicky velice zdeptaného muže: „Zabíjíš mě. Tvý zas*aní lidé se mě snaží zabít. Co jsi ze mě udělala. Můj syn jde do školy a ostatní děti mu říkají, že jeho zku*vený táta bije manželku.“

Amber a Johnny se poznali v roce 2011, svatba proběhla v únoru 2015. Jen o rok později už začal jejich bouřlivý rozchod plný nenávisti. ■