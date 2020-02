Diváci ji v těchto rolích milují. Janžurová ale tyto své filmy přímo nenáviděla

Který ze svých filmů nemohla vystát? Bylo jich prý několik. Michaela Feuereislová

„Tato herečka tak tvrdě pracuje, že je těžké ji vůbec zastihnout,“ nechal se slyšet prezident festivalu Fero Fenič. „Já jsem stále strašně zaměstnaná, že jsem žádné zahajovací večery nemohla navštívit, protože jsem měla vždycky představení. Letos to stihnu na závěr,“ nechala se na tiskové konferenci festivalu slyšet Janžurová a dále popsala, jak moc je zaneprázdněná: „Měsíc únor je pro mě velice napjatý, a dokonce jsem si spletla data. Myslela jsem si, že cenu převezmu 27. února, a pak jsem v diáři zjistila, že mám představení. Posléze jsem přišla na to, že to bude až 27. března.“

Během festivalu se budou na počest herecké legendy promítat její filmy Penzion pro svobodné pány, Morgiana a Ene bene. Janžurová dostala na tiskovce otázku, který z filmů jí je nejbližší a naopak který jí naopak k srdci nepřirostl. „Před touto volbou jsem už několikrát stála. Pro mě je to těžké. Vždycky jsem dostávala tak odlišné role, že jsem to dokázala hrát jinak,“ řekla paní Iva a dále dodala: „Takže já mám vztah k filmům takový pohyblivý. Ale myslím, že pro Febiofest pořadatelé vybrali hezké filmy.

„Penzion pro svobodné pány jsem nenáviděla asi deset let. Pak jsem to ale jednou náhodně zapnula v televizi, a nakonec jsem se smála před televizí a připadalo mi to báječné.“

Ambivalentní pocit měla mnoho let i vůči filmu Morgiana. „Jednou jsem v centru potkala výtvarnici Ester Krumbachovou a říkala jsem jí, jestli jsme to ve filmu s těmi kostýmy a líčením nepřehnali. Ani mi neodpověděla, a pak se mi několik let vyhýbala,“ vzpomínala Janžurová, která na mysteriózní drama Juraje Herze nakonec změnila názor. ■