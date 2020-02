Z umělého Kena je Barbie! Roddy Alves předvedla nové silikony v plné parádě: Život s poprsím je o tolik lepší, tvrdí

Rodrigo Alves Profimedia.cz

A prsa si opravdu užívá. V rozhovoru pro Daily Mail, v němž prozradila všechny detaily z riskantní operace, se nechala slyšet, že je život s poprsím mnohem lepší. „Miluju každou chvíli s nimi, ale není to ani polovina cesty, kterou ještě musím ujít,“ naznačila plány na kompletní proměnu v ženu.

Velikost poprsí zvolila 80 C, aby se hezky vyjímalo v šatech. Prozradila také, že jméno Rodrigo si ponechá pouze do března letošního roku. Proměnou v ženu prochází od září loňského roku a není to zdaleka lehká cesta. Televizní hvězda přiznala dokonce myšlenky na sebevraždu.

„Myslela jsem, že to tak bude jednodušší pro mě i pro mé blízké. Distancovala jsem se od přátel a rodiny a propadla depresím, protože jsem tolik chtěla být ženou. Myslela jsem si, že mě takhle nikdo nepřijme, a dostala se do fáze, kdy jsem se ani nechtěla obléknout nebo vyjít ven,“ přiznala Roddy. ■