Marika Šoposká je opět štíhlá jako proutek. Super.cz

"Jsem na původní váze v podstatě. Šlo to pomaleji než u prvního dítěte, ale šlo to. Dostala jsem k Vánocům běhací pás, tak se snažím. Moc šance zatím není, protože moje dítě začne pokaždé řvát, když na něj vlezu," řekla Super.cz Marika.

Hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě je nyní na mateřské a do léta práci nepřijímá. "Návrat do Ordinace zatím není. Uvidíme, jak to bude dál. Naordinovala jsem si do léta volno a věnovat se dětem," vysvětlila na zkoušce smokingu jejího manžela, se kterým již tuto sobotu plánují navštívit Česko-Slovenský ples.

"Manžel si poprvé v životě nechává šít smoking na míru, já budu mít šaty od své kamarádky a návrhářky Karolíny Otevřelové," dodala herečka. ■