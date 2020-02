Agáta Prachařová promluvila o údajném rozchodu s makléřem, který nahradil Jakuba Prachaře

Agáta Prachařová s přítelem Zdeňkem Foto: Instagram A. Prachařové

Na sociální síť totiž místo zamilovaných fotek postuje snímky dětí a makání v boxerně a Blesk přišel se spekulací, že se pár rozešel. Sama Agáta se jim k tomu vyjádřit nechtěla s tím, že jediné, co ji teď baví, je cvičení a box.

"Boxem momentálně žiju, hrozně mě to chytlo. Ale to neznamená, že jsem se rozešla. Jsme spolu," řekla Super.cz Agáta. "Začalo mě to tak bavit, že se dokonce připravuju na zápas," dodala modelka.

Agáta kromě pytle už boxuje i se ženami. "Rány dávám i dostávám. To k tomu patří. Teď mám trošku nateklý ret, ale to se zahojí," dodala s úsměvem Prachařová. ■