Sestry Hiltonovy sladily róby pro dobrou věc: Jak to má slavná dědička více než rok po zrušení zásnub s chlapy?

Paris a Nicky Hiltonovy zavítaly společně na charitativní akci. Profimedia.cz

Paris (39) a Nicky (36) Hiltonovy zavítaly společně na charitativní akci Go Red for Women v New Yorku organizace The American Heart Association. Dress code byl červený, a tak slavné sestry sladily třpytivé róby od návrháře Yousefa Al Jasmiho. Paris ovšem zvolila verzi s hlubokým výstřihem.

Více než rok poté, co dědička hotelového impéria zrušila zásnuby s Chrisem Zylkou, se spekuluje, že je v jejím životě nový muž. Na after party po Zlatých glóbech začátkem ledna se podle Entertainment Tonight měla ke Carteru Reumovi, podnikateli a spisovateli, který měl s Paris v té době randit už něco málo přes měsíc.

Jednalo by se o její první známost od rozchodu se Zylkou. S tím se rozešla na konci roku 2018 po dvouletém vztahu, protože potřebovala být sama. „Užívám si teď čas sama pro sebe. Vždycky, když se zamiluji, je to rychlé a intenzivní, stejně jako tentokrát. Opravdu jsem si myslela, že to bude můj happy end, ale uvědomila jsem si, že to nebylo správné rozhodnutí,“ uvedla krátce po rozchodu v pořadu The Talk. ■