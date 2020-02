Syn Pepy Vojtka v Ordinaci: Podívejte se, jak to malému Adamovi před kamerou jde

Adam Vojtek dostal roli v Ordinaci v růžové zahradě. Video: TV Nova

Na casting Adama přihlásila jeho matka Jovanka: „Zdálo se mi, že by mohl mít k herectví sklony, pořád si doma na něco hrál. Zkusila jsem ho přihlásit, ale netlačila jsem na pilu. Jsem ale ráda, že mu to vyšlo. Je tady příjemné prostředí a Adámkovi se tu moc líbí. Užíváme si to,“ řekla Vojtková. „Mamka mi slíbila, že když to zvládnu, můžu si stáhnout jednu hru,“ dodal klučina bezelstně.

V Ordinaci se nejčastěji potká se zmíněným Radimem Fialou a s jeho seriálovou partnerkou Janou Holcovou. „Já jsem taková maceška,“ řekla nám představitelka doktorky Zity na tiskové konferenci. Jak to Adamovi před kamerou jde, se podívejte v ukázce. ■