Dáša Nováková, Medvědi nevědí, Linda, 14 kubíků, Prachovské skály, Jez, Neopatrný křeček nebo Zkratky – kdo by neznal hity Ivana Mládka (78) a jeho Banjo Bandu… Pochopitelně v čele s legendárním Jožinem z bažin, který před pár lety sklízel velký úspěch i v zahraničí.

V Polsku se Jožin stal svého času doslova fenoménem, což Mládek zdůvodňoval, že to bude nejspíš češtinou, které se Poláci odjakživa smějí, ale kromě toho také chytlavou melodií a samozřejmě i „uměleckým“ tancem Ivo Pešáka (✝66).

Mládek si už dávno zvykl i na další verze této písně, například na ruskou či italskou, ale největší radost mu udělala americká metalová kapela Metallica, když ji v dubnu 2018 nečekaně zahrála na svém koncertě v Praze.

Ekonom hudebníkem

K hudbě se absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze dostal díky tomu, že ho v mládí chytla kytara a banjo a začal vystupovat s různými soubory. V roce 1968 utekl do Francie a živil se tu celkem úspěšně hraním na balalajku. Jenže se mu stýskalo po domově, a tak se v dubnu 1969 vrátil a u muziky už zůstal. Nějakou dobu hrál s country kapelou Mustangové a pak založil Banjo Band.

Každopádně o Mládkovi by se dalo říct, že je všestranný talent. Skládá hudbu i texty, je to skvělý bavič, ale také výtvarník, autor deskových her a vynálezce kytarového keyboardu zvaného guitariano.

Jeho obrazy mají úspěch

Jako malíř boduje Mládek se svými obrazy v obrácené perspektivě. V 80. letech otiskli v Mladém světě texty k několika jeho písním a vyzvali ho, aby je zkusil také ilustrovat.

U písně Rychlík jede do Prahy Mládka tehdy napadlo, že vlak nakreslí v důsledně obrácené perspektivě - koleje se na obraze směrem k obzoru nesbíhají, ale rozbíhají, v popředí je malinká lokomotiva, za ní stále větší a větší vagóny a v těch posledních jsou v okénkách vidět i pasažéři. A tato obrácená perspektiva se stala později Mládkovým autorským rukopisem.

Úspěšná „samohrajka“

Ivan Mládek je také autorem několika společenských her jako například Jožin z Bažin, Blábol nebo Soudruhu, nezlob se. Pokud jste žádnou z nich zatím nehráli, představíme vám aspoň posledně jmenovanou, která vás zavede do doby před rokem 1989.

Vaším úkolem v této hře je překonat řadu překážek včetně politických prověrek, a nakonec vyměnit nastřádané peníze za západoněmecké marky a dostat se z ČSSR přes ostře střeženou hranici do SRN.

Muž mnoha talentů přišel před časem také s kytarovým keyboardem – guitarianem, které připomíná hru na kytaru jednou rukou, a kombinuje výhody strunných i klávesových nástrojů.

Svůj vynález si Mládek nechal patentovat, jen se divil, že to nenapadlo nikoho před ním. A s guitarianem neboli „samohrajkou“ slaví úspěch i ve světě.

Aktivní penzista

Ivan Mládek, který 7. února oslaví 78. narozeniny, se o svém soukromí nikdy nešířil. Před časem se psalo, že se po 45 letech manželství rozvedl s první ženou Evou, s níž má syna Štěpána, a s novou partnerkou Libuší vychovává dvě děti. Zda je to pravda, si Mládek nechává pro sebe.

„Hraju, maluju a chodím s kamarádama do hospody. Nebo jenom sedím a čumím. Vedu penzistickej život,“ řekl muzikant před časem v rozhovoru pro Český rozhlas. I přesto však k radosti svých fanoušků stále koncertuje. ■