Anička Slováčková se ukázala bez líčidel a filtrů: Dcera Dády Patrasové popsala svůj drsný boj s rakovinou

Anička promluvila o své nemoci. Foto: instagram A.Slováčkové

Aničku tak nepotkáte jinak než s úsměvem od ucha k ucha. Veřejně začala vystupovat bez paruky a kromě toho, že sama svádí boj s těžkou nemocí, pomáhá i ostatním, kteří se snaží rakovině postavit. Slováčková nyní po několika měsících sundala před svými fanoušky masku a rozpovídala se o tom, jak těžké životní období zvládá.

„Chci s vámi sdílet dobré i špatné. Hodně z vás mi píše, jak je skvělý, že jsem pořád tak pozitivní. Věřte, že není každý den zalitý sluncem, a to, co si člověk prožívá v soukromí, ven ani dávat moc nechce. Podělí se o to se svými nejbližšími, a to je podle mě naprosto v pořádku. Teď chci lidi kolem hlavně motivovat a dodat jim odvahy, síly. Je to i pro mě taková forma terapie,“ svěřila se na sociální síti Slováčková a přidala svou fotografii bez líčidel.

Svou léčbu si prý Anička od prvního dne dokumentuje na mobil. „Jsou tam jak vtipné momenty, tak chvíle, kdy na mě padl splín, tak všemožné jiné situace, které jsem chtěla mít zaznamenané. Ale podělím se s vámi o to, až bude všechno u konce a budu vědět, že už jsem kompletně zdravá,“ svěřila se herečka. ■