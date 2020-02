Pepa Bolan je kytaristou Mandrage. Foto: Jan Handrejch, Právo

„Akorát se nám podařilo Víťu přesvědčit, že by měl se sebou něco dělat. Kapela mu zařídila vše, co k tomu potřeboval, včetně odborné pomoci. Bohužel se to už tenkrát nesetkalo s úspěchem,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro Novinky.cz a Právo kytarista Mandrage Pepa Bolan.

Mandrage - Apolinář

Ten se o drogách v souvislosti s Víťou Starým nechtěl bavit. „Nikdo po mně nemůže chtít, abych zastal funkci toho, který to potvrdí, ale stejně tak je mi nepříjemné ze sebe neustále dělat pitomce a tvářit se, jako že jsem slepej a úplně blbej. I přesto si konkrétně tohle bude muset Víťa zodpovědět sám,“ nechal se slyšet Bolan s tím, že po psychické stránce na tom Víťa nebyl nikdy dobře.

„Zdravotní i psychická situace u něj nebyla dobrá nikdy, ale já nejsem Víťův Ovčáček a do hlavy mu také nevidím, takže bavit se o jeho psychice mi nepřísluší,“ míní. Bolan popřel, že by Víťovy problémy pramenily z toho, že by snad neunesl slávu.

„V našich začátcích to byl jeden z nejhodnějších a nejmilejších lidí, které jsem znal. Určité komentáře o tom, že neunesl slávu a podobně, jsou naprosto mimo, ale naštěstí jsou to pouze ojedinělé štěky od lidí, kteří o tom nemají ani páru. Mě to sice nijak neuráží, protože věřím, že lidé nejsou hloupí, pouze někteří jsou méně informovaní,“ dodal. ■