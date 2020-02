Catherine Zeta-Jones s tchánem Kirkem Profimedia.cz

V požehnaném věku 103 let ve středu 5. února zemřel americký herec Kirk Douglas . „Pro svět to byla legenda, herec zlatého filmového věku, který se i zlatého věku dožil. Měl humanitární cítění a věřil ve spravedlnost, čímž stanovil standard, o který bychom měli všichni usilovat,“ uvedl v oznámení jeho syn, herec Michael Douglas (75).

„Tati, moc tě miluji a jsem velmi pyšný na to, že jsem tvůj syn,“ uvedl na konci prohlášení.

Michaelova manželka Catherine Zeta-Jones (50) také sdílela vzpomínku. Na sociální síti zveřejnila fotku s tchánem a text: „Mému drahému Kirkovi, budu tě milovat do konce života. Už teď mi chybíš. Spi sladce.“

Památku slavného herce uctil i Sylvester Stallone (73): „Kirk Douglas!!! Poslední z velikánů a mých filmových hrdinů odešel do nekonečné slávy. Úžasný umělec. Jeden z těch, které už nikdy neuvidíme!“ napsal herec.

Vzpomínku zveřejnil také režisér Steven Spielberg: „Kirk Douglas si zachoval charisma filmové hvězdy až do konce svého nádherného života a jsem poctěn, že jsem byl malou součástí jeho posledních 45 let. Budou mi chybět jeho ručně psané poznámky, dopisy a otcovské rady,“ uvedl režisér s dovětkem, že Douglasova moudrost a odvaha jej budou inspirovat až do konce života.

Za svou víc než sedmdesátiletou kariéru Douglas natočil přes 90 filmů, z nichž tím nejslavnějším je Spartakus z roku 1960. Byl třikrát nominovaný na Oscara, a to za snímky Champion (1950), Město iluzí (1953) a Žízeň po životě (1957). Sošku získal až v roce 1996 za celoživotní dílo.

Po Douglasovi zůstala manželka Anne Buydens, s níž byl dlouhých 65 let, a tři synové: Michael a Joel, které mu porodila první žena Diana Dill, a Peter. Čtvrtý syn Eric zemřel v roce 2004 na předávkování. ■