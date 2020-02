Eva si zahrála na akční hrdinku a trošku se to zvrtlo. Profimedia.cz

Na české premiéře filmu Birds of Prey: Podivuhodná proměna Harley Quinn se to hemžilo hvězdičkami béčkové a céčkové kategorie. Nechyběla ani Eva Feuereislová (30). „Moc jsem si premiéru užila. Harley Quinn je moje nejoblíbenější komiksová postava,“ svěřila se nám Eva.

Bývalá účastnice Vyvolených, která se spíš než účastí v reality show proslavila díky četným plastickým zákrokům, poutala pozornost fotografů svým výstřihem. Právě hrudník jí ale dělá problémy.

„Po pádu v podzemních garážích jsem se poranila a měla jsem výpotek v prsu. Ten tam už nemám, ale trápí mě kapsulace a utržený prsní sval. To hodlám řešit do léta. Díky mému kamarádovi Robertu Paulatovi už mám naplánovanou operaci,“ říká Eva, která neztrácí čas a do té doby hodlá podstoupit ještě další procedury.

Eva Feuereislová o zákrocích

Super.cz

„Nedávno jsem byla jsem na píchání výplní do obličeje, chystám se na ice shaping, což je hubnutí mrazem, a chystám se na liposukci pomocí plazma laseru,“ říká Eva.

Pokud si kladete otázku, kde na všechny tyto zákroky bere Feuereislová peníze, tak vězte, že blondýna tvrdí, že působí jako glamour modelka. „Mám v plánu víc fotit, protože skoro každý den chodím na hubnoucí procedury,“ říká Eva Feuereislová. ■