Tessa Texas Profimedia.cz

Nyní devětadvacetiletá Švédka prý vyrůstala s pocitem nejistoty a dětství strávila nesnášením svého vzhledu. Tessa Texas, jak si žena říká, původně snila „jen“ o větším poprsí, nakonec toho změnila mnohem víc. V podstatě celé tělo. Stálo ji to víc než milion a půl českých korun.

Peníze utratila za tři zvětšení prsou, lifting zadku, výplně obličeje, botox a liposukci. Zákroky jí přinesly mnohem vyšší sebedůvěru, mladé dívky ale nabádá, aby si každou operaci dobře rozmyslely a zjistily si o ní dostatek informací.

„Dřív jsem se ve své kůži cítila velmi nekomfortně, byla jsem stydlivá a ošklivá. Plastické operace mi velmi pomohly. Život je příliš krátký na to, abychom se cítili smutně kvůli tomu, jak vypadáme,“ říká Tessa, která se zákroky neskončila. Mj. ji čeká rekonstrukce obličejových kostí. Chce vypadat jako na fotkách, když použije filtr. „Důvod, proč chci vypadat jako s filtrem, je, že je to prostě mnohem hezčí než můj obličej. Nemůžu se dočkat, až to bude,“ říká.

Její muž Patrick si Tessu vyhlédl na seznamovací aplikaci loni v červenci, pozval ji na rande a za dva měsíce byla svatba. Kuriózní je, že každý žije na jiném kontinentu, Tessa ve Švédsku, Patrick v Kalifornii.

Cílem Tessy je prý cítit se tak dobře, jak jen to půjde. Zvenku i zevnitř. ■