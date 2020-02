Dominika Myslivcová odložila své růžové svršky a už podruhé se svlékla pro pánský časopis: Křtila ho v sexy modelu

Dominika Myslivcová v sexy modelu na křtu Playboye, kde je na titulní stránce. Super.cz

Už podruhé se svlékla pro pánský časopis a tentokrát si to opravdu užila. A vzhledem ke snímkům, které nafotila, si to užijí i čtenáři. Dominika Myslivcová (25) odložila své růžové svršky a nechala se fotit v rouše Evině.

"Nevypadám na to, ale jsem docela stydlivá. Tady byl ale tak fajn tým, že mi to ani nepřišlo. Navíc se o mě všichni starali jako o princeznu," svěřila Dominika, jejíž odhalené snímky jsou zasazeny do krásných interiérů. Aby také ne. Jsou totiž na téma život v luxusu. Jak fotky vypadají, se můžete podívat při listování Playboyem v našem videu.

Kromě focení se Dominika věnuje i svým dvěma dalším zájmům, hudbě a herectví. "Zpívám ráda, i když si nemyslím, že by ze mne byla jednou opravdu slavná zpěvačka. A bavilo mě i natáčení filmu Román pro pokročilé, kde mě můžete vidět ve scéně, kdy mě Marek Vašut (59) učí lyžovat," vyprávěla. ■