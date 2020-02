Takhle ji na pódiu nebo stříbrném plátně neuvidíte: Jennifer Lopez (50) vyrazila ven bez make-upu

Jennifer Lopez Foto: Super.cz/Profimedia.cz

A bodejť by ne, když jí líčení například na nedělní Super Bowl zabralo neuvěřitelných 10 hodin, jak prozradil její maskér Scott Barnes pro Page Six. Komu by se chtělo takhle trávit každé ráno? Navíc si to může dovolit. Přestože v loňském roce překročila padesátku, i nenalíčená vypadá Jennifer skvěle.

Za bezchybným vzhledem stojí dost práce, intenzivní péče a hlavně disciplína. Jennifer klade důraz především na hydrataci pleti, pitný režim, zdravou stravu a dostatek spánku. Spí denně minimálně deset hodin, což je na její pleti znát.

Ovšem pokud by jí i líčení zabralo každý den deset hodin, jako před Super Bowlem, ze dne by toho opravdu moc neměla. Ještě že si tedy může dovolit vyrazit ven i bez make-upu. ■