Ashley Graham ukázala první rodinnou fotku. Syna porodila doma v bazénku

Ashley Graham s manželem Justinem Ervinem přivítali do rodiny syna. Profimedia.cz

Ashley se rozhodla pro domácí porod do vody. V nemocnici by na ni prý dolehla úzkost. „Musím říct, že teď když jsem porodila, přirozeně, takže jsem všechno cítila, myslím, že není nic, co bych nedokázala. Nic, u čeho bych řekla, že je to moc těžké nebo že to nezvládnu. Šest hodin jsem přirozeně rodila,“ uvedla Graham.

Její muž byl po celou dobu s ní. „Jít z bazénku rovnou do postele s naším synem v náručí, takové pouto,“ svěřil se s čerstvými dojmy. Byl to on, kdo syna pojmenoval, jméno Isaac se mu líbilo už od střední školy.

Modelka následně na sociální síti sdílela i první fotku celé rodiny. „Pamatuji si, že když jsem Isaaca držela poprvé, řekla jsem Justinovi: ‚A teď jsme už navždy rodina‘.“

Ashley Graham má krásnou rodinu