Manželka Milana Baroše zalovila ve fotoalbu: Takhle s krásnou Terezou vrkal před 13 lety

Milan a Tereza Barošovi, když spolu ještě randili. Foto: instagram T.Barošové

Jedná se o fotku starou několik let, a to z dob, kdy se známým fotbalistou Milanem Barošem (38) byli ještě svobodným a zamilovaným párečkem. „Rok 2007, Sardinie,“ připsala si Tereza k retro snímku starému 13 let, kterým se pochlubila na sociální síti.

Na fotce je manželka Baroše ještě brunetkou a známý fotbalista má kdysi populární takzvané „fotbalové mikádo“. Dvojice uzavřela sňatek v roce 2009. Ve stejný rok pak manželé přivítali na svět syna Patrika, na podzim 2011 Tereza porodila jejich druhého chlapečka Mattea. ■