Attila Végh v dokumentu pojmenovaném jednoduše Attila Video: Bohemia Motion Pictures

Attila vypadá v ringu jako ten největší drsňák. Ve skutečnosti je to ale velmi milý a sympatický muž, který je nejenom na Slovensku nesmírně populární. O urostlém zápasníkovi byl natočen dokument, který u našich východních sousedů trhá rekordy návštěvnosti.

Ve filmu nechal Attila nahlédnout také do svého soukromí. S pohlednou manželkou zavzpomínal na to, jak mu oznámila, že čekají miminko. Drsňák Attila se úplně rozněžnil.

Manželka mu přede dveře položila malé dětské bačkůrky. Když se ráno probudil a uviděl je, hned mu bylo jasné, že se jedná o rafinovaný vzkaz.

„Hned jsem věděl, že je to nějaké znamení, šel jsem za manželkou do kanceláře, a tam mi řekla, že je těhotná. Moc jsem se těšil,“ prozradil Attila, na kterého manželka prozradila, že byli oba dojatí a nechyběly ani slzy v očích. A to byste do bijce, který dal na frak Vémolovi, určitě neřekli.

Dokument s jednoduchým názvem Attila zachytává nejdůležitější kapitoly dosavadního života zápasníka, a to už od raného dětství. Díky vyprávění jeho rodiny, blízkých, přátel, kolegů, sportovců, umělců, zpěváků, soupeřů a také do teď nikde nezveřejněným archivním záběrům, bude moct divák nahlédnout do jeho života a sledovat kroky, které ho vedly k roli MMA bojovníka, přestože k tomu neměl od dětství příliš předpokladů.

„Chtěli jsme Attilu představit nejen jako šampiona a ikonu MMA, ale i to, jak nesnadná cesta na vrchol byla a co všechno jí musel obětovat. To se, jak věříme, povedlo díky Attilově nesmírné otevřenosti a ochotě pustit nás co nejdále,“ uvádí autor dokumentu Petr Větrovský, který patří k předním znalcům prostředí bojových turnajů MMA. Snímek vstoupí do českých kin ve čtvrtek. ■