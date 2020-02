Betka Bartošová chce mít do léta figuru snů. Michaela Feuereislová

„Stále chodím cvičit s Martinkou Markovou, to je moje trenérka. Je skvělá a musím říct, že mě perfektně drží ve formě,“ svěřila se Alžbeta, kterou trénuje bývalá tanečnice StarDance. „Trošku jsem i zhubla, ale ne moc a už víc nechci, to by nebylo hezké. Nabírám na svalech a zpevňuji,“ prozradila Bartošová s tím, že partnerovi se to líbí, ale tolik času na sport jako ona nemá.

Zpěvačku jsme potkali na vyhlášení národního kola Eurovize, kam se podívala s Mikolasem Josefem jako jeho vokalistka. Nabídla se tak otázka, zda by si soutěž sama nechtěla vyzkoušet. „Když jsem byla na Eurovizi, tak jsem potom byla tak plná pozitivních emocí, že jsem tam chtěla, nevím, jak je to s pravidly, zda bych mohla za Českou republiku, když jsem Slovenka. Někdy se mi to zrodí v hlavě, že bych možná mohla,“ prozradila Betka, kterou nyní čeká příprava na znovu obnovenou premiéru Kata Mydláře.

„Po letech jsem si to pustila a přišla na to, že to není až tak lehké zpívání. Učím se to od začátku, protože některé věci si opravdu nepamatuji, ani slova, ani melodie, zpívám si to a snažím se opět dostat do těch písniček,“ dodala Bartošová. ■