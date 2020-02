Katy Perry zvolila síťovaný model na akci, kde se potkala s princem Charlesem

Katy Perry a princ Charles Profimedia.cz

Na tuto honosnou akci dorazila bez svého snoubence Orlanda Blooma (43), který aktuálně točí v Česku pokračování seriálu Carnival Row.

Na akci Katy oblékla na svůj vkus celkem usedlé šaty. Ale to by nebyla ona, aby to nebylo alespoň maličko extravagantní. Vedle prince Charlese a Camilly si tak stoupla v modrých šatech se síťovinou, která jí zakrývala odvážnější dekolt.

Podle úsměvů byla Katy potěšena, že se mohla už podruhé potkat s britským princem. Prvně se totiž setkali v Indii v roce 2019. ■