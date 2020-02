Na rozdíl od Vondráčkové se s ním ukázala na party: Hrachovcová předvedla krajkové prádélko i sexy gólmana ze Šumperka

Kaira Hrachovcová v sexy modelu vyvedla na párty gólmana Marka Peksu. Michaela Feuereislová

Zpěvačka Lucie Vondráčková (39) s ním na veřejnosti odmítala být byť jen v jednom podniku. To s herečkou Kairou Hrachovcovou (45), s níž je svalnatý gólman ze Šumperka Marek Peksa spojován nyní, je to jiné kafe.

Hrachovcová s Peksou nafotila několik kampaní, mj. za ochranu zvířat, kdy s polonahým krasavcem ležela i v posteli, tak není divu, že se sblížili. Do jaké míry, to samozřejmě nemůžeme tušit, každopádně se za o patnáct let mladšího muže Kaira rozhodně nestydí.

Jako doprovod ho s sebou vzala na Playboy párty, kterou v minulosti navštívila sama. Ostatně ještě před rozvodem s veterinářem Janem Herčíkem chodívala do společnosti převážně sama nebo s kamarádkami.

V asijské restauraci, kde proběhl křest čísla, kde je na titulní straně Dominika Myslivcová, která Kairu pozvala, herečka s gólmanem, který klub ve svém rodném městě vytáhl na první místo ve skupině, pózovali před fotoaparáty ostošest. Podrobnosti ke svému vztahu ovšem na kameru prozradit nechtěli. Přišli před devátou, po hodince se zase společně vytratili.

Kaiře to na párty mimořádně slušelo. Má nejlepší postavu za celý život a nebojí se to ukázat v rafinovaných outfitech i bez nich. Tentokrát si všichni mohli prohlédnout, jaké si vzala spodní prádlo. ■