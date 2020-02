Tohle je její štěstí. Super.cz

„Moc jsem se na to těšila. Druhé dítě jsem chtěla hrozně dlouho, mám mezi dcerami jedenáctiletý odstup, takže si to strašně užívám.

Moderátorka a herečka do poslední chvíle netušila, jestli se jí narodí holka, nebo kluk. Počítala spíš s druhou variantou. „Nenechali jsem si to říct dopředu. Celou dobu jsem si myslela, že budu mít kluka. Když mi na porodním sále oznámili, že je to holčička, tak jsem dostala záchvat smíchu,“ popsala situaci Tereza, která se s jiným pohlavím dítěte velmi rychle smířila: „Říkala jsem si, že už to známe, navíc máme doma spoustu hezkých šatiček po Barunce. Teď tedy oblečení recykluji. Holky si rozumějí.“

Pro druhé dítě si Tereza nemusela pořizovat chůvu ani vyhledávat jinou pomoc například z řad rodiny. „Nemusela jsem najímat nikoho, koho neznám. Chůvu mám přímo doma. Starší dcera Barunka pomáhá a nápomocný je i můj muž. Mám tedy velkou pohodu a už dokonce pracuji,“ říká Tobiášová, která moderovala už tři týdny po porodu, od začátku roku opět moderuje motoristický pořad.

„Vzhledem k tomu, že se hodně věnuji autům, tak budu hodně dělat osvětu, co je v této souvislosti dovolené, co je špatné v autě s autosedačkami, s oblečením a podobně. Budu chtít jít příkladem a nedělat věci, které jsem třeba sama dělala během prvního těhotenství.“

"Nikdy jsem si nedovolila jet s nepřipoutaným dítětem, snažím se volit sedačky, které jsou naprosto bezpečné," prozradila Tereza. ■