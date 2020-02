Poznali byste ji? Moderátorka Markéta Fialová se pochlubila 23 let starou fotkou

Moderátorka zapátrala v rodinném archivu. Foto: Archiv M. Fialové

Jednou z fotek, kterou se moderátorka pochlubila, je snímek starý 23 let. Na fotce je Markéta v roce 1997 v džínách a topu s odhaleným bříškem, a to v době, kdy už pracovala na obrazovkách televize Prima, kam se po letech strávených na Nově nyní vrátila.

Své letošní narozeniny plánuje Fialová oslavit prý hned dvakrát. „Letošní narozeniny budu slavit určitě na etapy. Se skupinkami přátel a s rodinou. Beru to spíš jako příležitost se potkat než cokoli jiného. A protože moje mladší dcera letos studuje v zahraničí a domů přiletí až čtrnáct dní po mých narozeninách, oslava v rodinném kruhu bude trochu opožděná,“ prozradila moderátorka, která má prý narozeninové rituály.

„Máma mi vždycky upeče fantastický dort. Ale naopak vím, bez čeho se obejdou! Málokdy si můžu svůj narozeninový den naplánovat volno a od rána do večera dělat jenom to, co se mi líbí. Proto jsem se naučila ten den škrtnout ze svého programu lidi, co nemusím. To mi k pohodě úplně stačí,“ dodala Fialová. ■