Druhé těhotenství? Jitka Boho předvedla svou štíhlou postavičku a rozpovídala se o bříšku

Jitka Boho vystavila svou figuru. Foto: Super.cz/Instagram J. Boho

Krásně štíhlou figuru jí musí řada žen závidět. Samotná Jitka Boho (28) si ale dokonalá rozhodně nepřipadá. Modelka a zpěvačka ví z vlastní zkušenosti, že každý chce většinou to, co nemá. A přestože se může chlubit dlouhýma a štíhlýma nohama, jsou partie, které by změnila.

„Takhle ploché břicho jsem nikdy neměla a mít nebudu. Jen zepředu, s dobrým světlem a stahovacími legínami,“ svěřila se Boho, která se pochlubila snímky ve sportovním oblečení. Nutno říct, že na fotkách vypadá opravdu skvěle.

Usměvavá brunetka ale přiznala, která partie ji trápí. Přestože se rozešla s partnerem a je sama s dcerou Rosalií, musí často odpovídat na dotazy, zda není podruhé těhotná. Proč? Má prý větší bříško. „U druhé fotky je to tak 3. - 4. měsíc. Jo občas mi to píšete i do zprávy, jestli nejsem podruhé těhotná, takže ne, opravdu je to špíček,“ svěřila se Boho a přidala foto své postavy.

„A přes zadek jsem nikdy neměla přes 90, ani v těhotenství, i když jsem si to kolikrát přála, mít takový větší a kulatější,“ prozradila modelka, která pravidelně cvičí dřepy a jako závaží drží v náručí svou dcerku. „Člověk chce často to, co nemá, a je to taková hloupost. Cvičení mne baví, ale nepřeháním to s ním, to samé s jídlem. Dopřeju si i to sladké, i ty brambůrky občas, Všeho s mírou a bude to,“ dodala Jitka. ■