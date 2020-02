Shannen Doherty o rakovině řekla jedinému kolegovi ze seriálu Beverly Hills 90210

Shannen Doherty Profimedia.cz

O diagnóze se představitelka Brendy Walsh dozvěděla před rokem, ještě před natáčením rebootu slavného seriálu Beverly Hills 90210 a v době úmrtí kolegy a přítele Luka Perryho (✝52), jenž podlehl následkům rozsáhlé mrtvice.

„Proč jsem to nebyla já? Bylo to pro mě tak divné, být diagnostikovaná, a pak někdo, kdo je evidentně zdravý, odejde první. Bylo to šokující a to nejmenší, co jsem k uctění jeho památky mohla udělat, bylo natočit tu show,“ řekla Doherty.

Se svou diagnózou se svěřila jedinému kolegovi z BH90210, a to Brianu Austinovi Greenovi, který jí prý byl během natáčení a v době truchlení po Perrym velkou oporou.

Nejtěžší pro Doherty bylo oznámit zprávu nejbližším, mamince Rose a manželovi Kurtu Iswarienkovi. „Máma je nesmírně silná a odvážná osoba, stejně tak můj manžel, ale bojím se o něj,“ řekla herečka.

S oznámením své nemoci šla Doherty do médií z toho důvodu, že ji čeká soud a v dokumentech, které budou v nejbližších dnech zveřejněné, jsou i záznamy o její nemoci. „Chci, aby to lidé slyšeli ode mě, a ne ze soudního spisu,“ řekla. ■