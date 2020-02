Michaela Hávová Michaela Feuereislová

Malou Missi si Míša přivezla z Kréty, kde ji našla na ulici. Kulhala, v těle měla několik broků, jak se zjistilo na veterině. Protože toulavých pejsků je v Řecku spousty a útulky jsou přeplněné, rozhodla se Missi odvézt do Česka.

Packu měla po zlomenině, kterou prodělala zřejmě pár měsíců po narození, špatně srostlou. Nyní se ukázalo, že operace bude nezbytná. "Missinka má začínající artrózu. Do pěti let by o nožičku mohla úplně přijít. Nožičku bude potřeba zlomit, destičkami prodloužit a následně narovnat, jelikož má kvůli zranění zkrácenou kost," prozradila Hávová.

Nyní hledají s přítelem, moderátorem Petrem Říbalem, další odborníky, kteří by stav Missi také zhodnotili. "Tři veterináři nám řekli neoperovat, protože to nemusí dopadnout dobře, dva naopak, že to je nezbytné. Vítáme, každý další názor," řekla Hávová. ■