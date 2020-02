To je proměna! Z blondýnky Mariany Prachařové je brunetka. Jak se vám líbí?

Mariana Prachařová

"Přiznám se, že by mě to nikdy ani nenapadlo. Na tu myšlenku mě přivedl můj kadeřník Honza Kořínek, plánovali jsme totiž, co budeme dělat v tom letošním roce s mými vlasy a jeho napadlo tohle,“ říká herečka a influencerka.

Sama si na sebe nějakou dobu musela zvyknout. "Přiznám se, že jsem se hodně bála, nevěděla jsem, jak se budu cítit. Bylo to pro mě fakt zvláštní. Ale když jsem se uviděla, nestalo se nic, žádný špatný pocit, cítila jsem se fakt dobře a to mě samotnou překvapilo."

Navíc ji i překvapilo, kolik pozitivních reakcí dostala. „Na mém Instagramu se strhla lavina. Byla jsem připravená, že přijde kritika, počítala jsem s tím. O to víc jsem ale byla potěšená, že se to nestalo. Napsala mi i spousta kluků, že se jim to líbí,“ dodala sestra herce Jakuba Prachaře (36). ■