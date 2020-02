Shannen Doherty Profimedia.cz

Poprvé se zákeřnou nemocí bojovala v roce 2015, kdy jí byla diagnostikována rakovina prsu. O dvě léta později oznámila, že má testy konečně v pořádku.

Začátkem loňského roku se bohužel nemoc znovu ozvala. Herečka vše držela v tajnosti, a dokonce byla schopna natočit i nové díly Beverly Hills 90210.

Vzhledem k tomu, že se v tuto chvíli soudí s pojišťovnou a pravda by vyšla díky veřejným informacím najevo, rozhodla se promluvit. „Nejspíš by se to dostalo ven během dnů či týdnů, takže to chci říct sama. Chci, aby to slyšeli lidé ode mě a nebyl to jen dokument od soudu a někdo můj příběh nepřekroutil. Moje rakovina se vrátila a je ve čtvrtém stádiu. Je to pro mě opravdu hořká pilulka, kterou jsem nucena spolknout, a opravdu se bojím.“

Doherty se navíc svou diagnózu dozvěděla v době, kdy zemřel Luke Perry (✝52) a i proto se rozhodla natáčet nové díly oblíbené show. K uctění jeho památky a také proto, aby dokázala lidem se stejnou diagnózou, že mohou žít dál a je ještě za co bojovat. ■