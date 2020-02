Klávesák Mandrage přišel na rok o řidičák. Test prokázal návykové látky

František Bořík Profimedia.cz

V dokumentu stojí, že „výše uvedený řidič p. František Bořík dne 2. 6. 2018 v 19:15 hod v obci Choceň řídil vozidlo pod vlivem návykové látky, což prokázalo orientační vyšetření pomocí testu s pozitivním výsledkem na amfetamin/ metanfetamin. Řidičský průkaz byl řidiči zadržen z důvodu porušení ust. § 118a/1d, z. č. 361/2000 Sb.“

Npor. Pavel Mikulecký z Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí pak upřesnil, že vyšetření prokázalo pozitivní nález na amfetaminy.

„K dané věci uvádím, že u řidiče bylo provedeno lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu, který byl následně zaslán k provedení tzv. screeningu do ÚSL Pardubice. Na základě výsledku laboratorního vyšetření odebraného vzorku biologického materiálu, které prokázalo pozitivní nález na amfetaminy, bylo jednání podezřelého oznámeno pro podezření z přestupku podle 125c odst. 1 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. dne 28. 6. 2018 na městský úřad do Vysokého Mýta. Policie v daném případě nezjišťovala konkrétní množství návykové látky, to provedl nejspíše v rámci dokazování až správní orgán městského úřadu,“ řekl Expresu.

V dokumentu Bořík uvedl, že svého činu lituje, v komentářích na Facebooku pak na konto situace vtipkoval. „Chtěl jsem napsat původně, že to za to stálo, ale policista mi to nedoporučil.“

K odebrání řidičáku se na sociální síti „přiznal“ také další člen Mandrage Josef Bolan. Došlo k tomu pár hodin po vystoupení v Chocni v červnu 2018, jak uvedl. „Samozřejmě zcela neoprávněně,“ napsal Bolan. Konkrétní důvod nezveřejnil. Na profilu ale krátce předtím sdílel fotku s množstvím léků, které užíval na zánět dásně.

Kapela Mandrage před pár dny oznámila zrušení plánovaného turné, a to kvůli problémům frontmana Víta Starého. V sobotu odehrála zatím poslední koncert v Praze. ■