Petr se náhradní manželce svěří s problémem.

Příliš často se nestává, že by svou rodinu přihlásil do Výměny manželek muž. Petr z Ostravy je však výjimkou. Jak ale sám přiznal, když podával přihlášku, byl posilněn alkoholem. A jeho kladný vztah k těmto nápojům se projeví i během deseti dnů výměny.

Petr (40) žije s manželkou Renatou (48), dcerou Alenou (12) a synem Patrikem (7). Údajně si přeje, aby jeho náhradní manželka byla alkoholička a měla pevná ňadra. Pochopitelně jeho ženě Renatě konzumace alkoholu vadí. S Petrovou neřestí bude mít problém i prozatímní manželka Jana (36), která se do soutěže přihlásila s manželem Pepou (35) a syny Brunem (10) a Dominikem (11).

„On je jako Jekyll a Hyde. V jednu chvíli je skvělej boží člověk a v druhou chvíli začneš mít strach z jeho projevu,“ svěří se náhradní manželka na kameru.

Petr si svůj problém taky přizná, bohužel s lahví alkoholu v ruce. „Já jsem měl strach, že spadnu zpátky. (...) A proto vidím toho Páťu (syna) a nechci, aby takhle dopadl,“ říká se slzami v očích.

Určitou roli v této vypjaté chvíli sehrál i fakt, že si jeho neřesti sedmiletý syn všímá. „Tohle všechno si uvědomuješ a teď vidíš, že se to na Páťovi odráží, tak jestli to není ten motor, co by tě nakoplo si říct: ,Hele, ten alkohol mi za to nestojí. Nechci, aby si mě moje dítě pamatovalo, a aby mě kreslilo s flaškou v ruce, protože tak mě vidělo nejčastěji',“ motivuje zkroušeného Petra náhradní partnerka Jana. ■