Jessica Simpson Profimedia.cz

Trápila ji povislá kůže a strie, a to dokonce tolik, že odmítala mít se svým manželem Erikem Johnsonem sex. K 35. narozeninám si tak nadělila plastiku břicha, přestože jí to lékař výslovně nedoporučoval. Měla tehdy špatné výsledky jaterních testů, a zákrok ji podle něj dokonce mohl ohrozit na životě.

Doktora ale neposlechla a plastiku podstoupila. S první operací navíc nebyla spokojená, a tak hned po ní podstoupila druhou. A komplikace na sebe nenechaly dlouho čekat. „Dostala jsem infekci a strašně zvracela,“ uvádí v knize.

Nakonec musela znovu do nemocnice, kde si pobyla dalších devět dní. Ze zážitku se poučila a dnes už si je vědoma toho, že plastiky nejsou dokonalým řešením. „Plastiky nevyléčí to, co je uvnitř. Opravdu je to o tom, jak se cítíte emocionálně. Byla jsem na sebe hodně tvrdá a stále mám před sebou dlouhou cestu,“ popsala vztah k vlastnímu tělu. ■